Neues Bio-Netzwerk

Koch Jannis Buket würde in der Kulturküche in Karlsruhe ja am liebsten nur regionale Bio-Produkte verwenden. Aber dafür werden in der Region bisher einfach zu wenig nachhaltige Lebensmittel angebaut. Die Initiative „KA.WERT“ will das mit ändern und BIO-Bauern, Gastronomie und Handel stärker vernetzen. Mit im Boot ist bereits Landwirt Helmut Petrik, der zum Beispiel Zwiebeln, Kartoffeln und anderes Gemüse liefert. Doch er sieht noch viele Hürden, die auf dem Weg zu mehr Bio-Landwirtschaft überwunden werden müssen!