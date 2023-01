Der SC Freiburg hat ja nicht nur eine erfolgreiche Herren-Mannschaft in der Fußball-Bundesliga sondern auch ein Frauen-Team das erstklassig spielt. Die Freiburgerinnen stehen momentan auf Rang vier. Mitverantwortlich am Erfolg ist auch Janina Minge. Die Torjägerin ist die Entdeckung der vergangenen Monate. Für unseren Sport-Hintergrund haben wir sie in Freiburg getroffen und versucht herauszufinden, was die 23-Jährige vom Bodensee zu einer so starken Spielerin macht.