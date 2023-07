per Mail teilen

Bei der OB-Wahl in Mannheim hat sich Christian Specht (CDU) gegen Thorsten Riehle (SPD) durchgesetzt. Zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren ist in Mannheim ein Christdemokrat ins Amt des Oberbürgermeisters gewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag nach Angaben der Stadt bei 30,9 Prozent.