Einigung im Tarifstreit: Erzieherinnen in Kitas und Beschäftigte im Sozialwesen bekommen mehr Geld

Eltern können aufatmen: Im Tarifstreit des Sozialwesen haben sich die Tarifparteien überraschend geeinigt. Neue Warnstreiks und damit auch geschlossene Kitas sind damit vom Tisch.

Gerade für die Eltern in Baden-Württemberg wurden die Streiks an Kitas in den vergangenen Wochen zur Belastungsprobe. Doch nun die erlösende Nachricht: Die rund 330.000 kommunalen Kita-Erzieherinnen und Erzieher sowie Beschäftigte in anderen sozialen Berufen in Deutschland erhalten deutlich mehr Geld. Darauf haben sich die Tarifparteien geeingt. Die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund dbb verständigten sich mit den kommunalen Arbeitgebern auf zusätzliche Entlastungstage und monatliche Zulagen für die Beschäftigten. Das teilten die Tarifpartner nach rund zwölfstündigen Beratungen am späten Mittwochabend in Berlin mit.

Zwei weitere freie Tage und 130 Euro mehr Gehalt für Erzieherinnen

Demnach erhalten die Beschäftigten zunächst pro Jahr pauschal zwei zusätzliche freie Tage sowie die Option, Teile ihres Gehalts in maximal zwei weitere Entlastungstage umzuwandeln. Neben den zusätzlichen freien Tagen bekommen Erzieherinnen und Erzieher im kommunalen öffentlichen Dienst zum 1. Juli monatlich 130 Euro mehr. Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gibt es ab Juli 180 Euro zusätzlich.

In Zukunft steigen Gehälter schneller

Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass die Berufserfahrung im Sozial- und Erziehungsdienst künftig genauso honoriert werden soll wie bei den übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Zeit, die die Beschäftigten in einer Gehaltsstufe bleiben, bevor sie in die nächste aufsteigen, soll zum 1. Oktober 2024 an die allgemeinen Stufen im öffentlichen Dienst angepasst werden. Damit steigen die Gehälter künftig schneller als bisher.

Weitere Warnstreiks abgewendet

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026. Mit dem Durchbruch, der zunächst als unwahrscheinlich galt, sind weitere Warnstreiks im kommunalen öffentlichen Sozial-und Erziehungsdienst vorerst abgewendet.

"Mit diesem Abschluss haben wir das Berufsfeld aufgewertet, das werden die Kolleginnen und Kollegen direkt im Geldbeutel spüren."

Auch mit Blick auf die hohe Belastung der Beschäftigten in den Kitas, zeigte sich der Verhandlungsführer des dbb, Andreas Hemsing, zufrieden mit dem Ergebnis. Nach dem Abschluss der Verhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sagte er: "Auch bei der Entlastung haben wir einen wirksamen Einstieg erreicht, mit dem wir die Gesundheit des vorhandenen Personals schützen und die Jobs für Nachwuchskräfte attraktiver machen."



Streiks hatten Druck auf Verhandlungsführer erhöht

In den vergangenen Wochen hatten Tausende Beschäftigte von Kitas und Sozialeinrichtungen in ganz Deutschland, vor allem aber auch in Baden-Württemberg immer wieder gestreikt. Gerade die Eltern stellte das teilweise vor große Herausforderungen, da manche Kitas wegen der Streiks komplett geschlossen blieben. Zudem wurde damit der Druck auf die Verhandlungsführer erhöht.