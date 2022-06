Brand macht drei Wohnungen unbewohnbar

In Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstag gegen 1:45 Uhr eine Dachstuhlwohnung eines Sechs-Parteienhauses in der Johann-Strauss-Straße ausgebrannt. Die Bewohner waren von der Polizei rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Eine danebenliegende Wohnung wurde ebenfalls beschädigt. Auch die Wohnung darunter ist wegen des Rauchs und des durchsickernden Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Für alle Bewohner wurde eine private Unterkunft organisiert. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Wiesloch, Walldorf und St. Leon-Rot mit über 70 Einsatzkräften.