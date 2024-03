Weinheim mietet Wohnungen für Menschen in Not

Die Stadt Weinheim möchte private Wohnungen und Häuser anmieten, um Geflüchtete oder Menschen in Not unterzubringen. Wegen der weiterhin steigenden Zahl an Geflüchteten, sei die Stadt dringend auf weiteren Wohnraum angewiesen. „Vermiete doch an deine Stadt“ heißt das Projekt, das die Stadtverwaltung Anfang des Jahres gestartet hat. Seitdem sind 20 konkrete Angebote von Privatpersonen eingegangen – davon befinden sich die ersten zwei Wohnungen kurz vor der Vermietung. Das Besondere an dem Konzept: Weinheim ist selbst Mieter.

Laut Stadt haben die Beteiligten so einen verlässlichen Vertragspartner und müssten keine Mietausfälle befürchten.