Maimarkt Mannheim wirbt mit Nachhaltigkeit

Am 29. April startet in Mannheim der Maimarkt. Über 1.000 Aussteller zeigen ihre Produkte in 39 Hallen und auf dem großen Freigelände.

Vom 29. April bis 9. Mai findet die Verbrauchermesse in diesem Jahr statt. Nach Angaben der Veranstalter werden über 1.000 Aussteller in 39 Hallen und auf dem Freigelände dabei sein. Vor der Pandemie waren es übrigens rund 1.400 Aussteller in 47 Hallen. Wie die Messegesellschaft mitteilt, sind in diesem Jahr viele Neuigkeiten für Haushalt und Freizeit zu sehen, aber auch viel Altbewährtes. Zentrale Themen: Klimaschutz und Nachhaltigkeit Energiesparendes Wohnen, gesundes und nachhaltiges Leben sowie der moderne Haushalt werden die zentralen Themen sein. Dabei geht es zum Beispiel um Sonnenstrom aus dem Balkonkraftwerk oder Wasseraktivatoren, die Warmwasser und Waschmittel überflüssig machen. Viele Sonderschauen auf dem Maimarkt Einblicke, neue Perspektiven und Tipps für den Alltag geben die Sonderschauen. Aus der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" sind Erfinder auf dem Maimarkt. Feuerwehren und Rettungsdienste aus der Region zeigen mit Brandschutz-Parcours und Vorträgen, wie man im Ernstfall am besten reagiert. Wie die Bundesgartenschau zur nachhaltigen Stadtentwicklung beiträgt, erklärt die Stadt Mannheim an ihrem Stand. Spannendes Programm des SWR Der SWR wird an den elf Messetagen im Gläsernen Studio ein spannendes Programm anbieten. Vielfältige Gäste aus der Region sind genauso zu erleben wie SWR- Moderatorinnen und Moderatoren. Mit dabei sind unter anderem Fernsehmoderator Martin Seidler und ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam. Erstmals sendet SWR1 eine "Leute-Live-Sendung" aus dem Gläsernen Studio.