Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der B 38 bei Mannheim-Käfertal sind der Fahrer eines Klein-Lkw und dessen Beifahrer leicht verletzt worden. Beide kamen in ein Krankenhaus. Laut Polizei war der Fahrer zu schnell gefahren und mit seinem Fahrzeug in einer Kurve umgekippt. Der Schaden: Rund 15.000 Euro.