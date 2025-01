Urteil nach Entführung Syrer Freilassung Meckesheim

Der mutmaßliche Haupttäter muss wegen erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Zwei weitere Männer erhielten wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung jeweils Bewährungsstrafen. Das Entführungs-Opfer war damals im November 2023 in Unterfranken in einen

Kleintransporter gezogen worden. Nach viereinhalb Tagen

wurde der Syrer in Meckesheim freigelassen – nach tagelanger

Misshandlung. Warum das Entführungsopfer ausgerechnet in Meckesheim festgehalten worden war, sei im Verfahren nicht herausgekommen, teilte das Gericht auf Anfrage mit. Einen Bezug der Täter zu Meckesheim oder zum Rhein–Neckar–Kreis gebe es nicht.