Das Landgericht Mannheim hat eine Drogenbande zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt. Die vier Männer hatten anderthalb Kilo der Droge "El Tusi" nach Deutschland geschmuggelt.

Im Fall um den ersten "El- Tusi"-Drogenfund in Baden-Württemberg hat das Landgericht Mannheim nun ein Urteil gefällt. Der hauptangeklagte Mann muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, ein anderer bekam eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Zwei weitere Angeklagte wurden nach Jugendstrafrecht auf Bewährung verurteilt.

Drogenbande schmuggelte anderthalb Kilo "El Tusi" nach Deutschland

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die vier im März mindestens anderthalb Kilogramm "El Tusi" von Spanien nach Deutschland gebracht hatten, um damit zu handeln. Im April boten sie einem potenziellen Käufer ein Kilo für 25.000 Euro an. Der Käufer war aber ein verdeckter Ermittler der Polizei, so konnten die Männer gefasst werden. Es war das erste Mal, dass "El Tusi" in Baden-Württemberg sichergestellt wurde. In drei Wohnungen wurde anschließend noch weiteres "El Tusi" gefunden.

"El Tusi" - Gefährliche Mischung

Bei "El Tusi", auch rosa Kokain genannt, handelt es sich um eine synthetische Mischung aus Ecstasy und anderen Stoffen. Die Gruppe verkaufte die Mischung bei verschiedenen Gelegenheiten in Mannheim. Bei drei der vier Angeklagten ist das Urteil bereits rechtskräftig