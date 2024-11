Sexueller Missbrauch: Haftstrafe für früheren Musiklehrer in Weinheim

Ein heute 67-jähriger Musiklehrer aus Weinheim ist am Dienstag wegen sexuellen Missbrauchs von Schülerinnen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen: Ein 67-jähriger frühere Musiklehrer ist am Dienstag vor dem Landgericht Mannheim deswegen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Drei Monate gelten durch eine dreimonatige Untersuchungshaft als verbüßt. Die Verteidigung des Angeklagten will möglicherweise Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) einlegen.

Gericht überzeugt: Musiklehrer hatte mehrfach Sex mit 13-Jährigen

Der Vorsitzende Richter am Mannheimer Landgericht, Joachim Bock, erklärte, die Schilderungen der beiden Nebenklägerinnen, die Opfer der Übergriffe waren, seien überzeugend gewesen. Der Angeklagte hatte demnach an der Musikschule in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwischen 2012 und 2017 ein System geschaffen, bei dem er sich in seinem Haus mit jungen Frauen umgab.

Offensichtlicher Teil des Systems war eine distanzlose Körperlichkeit mit Küssen auf den Mund zur Begrüßung und ein leicht bekleideter Umgang in dem Haus. Dann seien "Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen, Grenzüberschreitungen und strafbare Handlungen", so Richter Bock.

Die absolute Begeisterung der 12 bis 16 Jahre alten Mädchen für die Musik und für ihn als "Held" habe er ausgenutzt. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts mehrere Male Sex mit Mädchen im Alter von 13 Jahren. Der Angeklagte hatte im Prozess ein Teilgeständnis für die Taten abgelegt. Das Gericht stellte aber auch fest, dass es sich nicht um massenhaften sexuellen Missbrauch gehandelt habe.

Der frühere Musiklehrer und gelernte Gitarrist hatte im Prozess ausgesagt, er habe seine Schülerinnen und Schüler meist in Gruppen unterrichtet, zum Beispiel in Band-Projekten. Das Spielen von Klavier, Keyboard und Saxophon habe er sich selbst beigebracht.

Beim Prozess gegen den Musiklehrer war die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen. SWR

Geschädigte zeigen Musiklehrer erst nach vielen Jahren an

Die insgesamt vier Geschädigten hatten sich erst Jahre später zu einer Anzeige entschlossen, das Verfahren zog sich dann in die Länge. Allein die Ermittlungen nahmen zwei Jahre nach der Strafanzeige im Jahr 2020 in Anspruch.

Zum Prozessauftakt im September war der 67-jährige Angeklagte noch entspannt aufgetreten. Die Urteilsverkündung am Dienstag nahm er ohne besondere Gefühlsregungen hin. Der Prozess lief auf Antrag der Verteidigung größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit.