Mannheim: Unbekannte legen Giftköder für Hunde aus

Eine Spaziergängerin hat im Mannheimer Stadtteil Neckarau mehrere Giftköder für Hunde entdeckt. Die Fundorte lagen in der Nähe eines beliebten Kinderspielplatzes.

Die Spaziergängerin war am Samstagabend mit ihrem Hund auf einer Grünfläche in der Neckarauer Wingert- und Sedanstraße zum Gassigehen unterwegs. Dabei wurde sie, nach Aussagen eines Polizeisprechers, auf mehrere verdächtige Köder aufmerksam, die Unbekannte in der Nähe eines stark frequentierten Kinderspielplatzes ausgelegt hatten. Um sicherzugehen, sammelte die Frau die Fundstücke ein und brachte sie zum Neckarauer Polizeirevier. Dort wurden sie tatsächlich als Giftköder identifiziert.

Konsistenz und Aussehen der Giftköder bislang unbekannt

Polizeibeamte suchten daraufhin das Gelände nach weiteren Ködern ab – ohne Erfolg. Wie genau die Giftköder aussahen, hat die Polizei bislang nicht bekannt gegeben. Auch bezüglich der genauen Konsistenz gibt es noch keine Auskunft. Das Material wird nun untersucht, die Ermittlungen laufen. Den Beamten waren bis dato keine Tiere bekannt, die die Köder gefressen haben. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, sollen sich auf dem Polizeirevier melden.