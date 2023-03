Umweltzone in Heidelberg wird aufgehoben

per Mail teilen

Damals durften zunächst ältere Diesel-Fahrzeuge nicht mehr durch bestimmte Bereiche der Innenstadt und verschiedener Stadtteile fahren. Später kam auch ein Verbot für neuere Autos, die keine grüne Umweltplakette haben, dazu. Grund waren hohe Feinstaubwerte. Laut Regierungspräsidium haben die Immissionsmessungen nun ergeben, dass sich die Luftqualität in den Gebieten verbessert hat. Die Immissionskonzentrationen von Stickstoffdioxid würden nun deutlich unterhalb des Grenzwertes liegen, ebenso würden alle anderen Luftschadstoff-Grenzwerte, wie zum Beispiel für Feinstaub, eingehalten.

Deshalb - so das Regierungspräsidium - seien die Fahrverbote in den betroffenen Gebieten nicht mehr verhältnismäßig und werden aufgehoben.