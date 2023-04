per Mail teilen

Die schwedische Königin Silvia kommt am 26. Mai nach Heidelberg. Sie wird dort mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt ausgezeichnet - unter anderem für ihr ehrenamtliches Engagement.

Königin Silvia von Schweden kommt am Freitag, 26. Mai 2023, nach Heidelberg, um persönlich die Würdigung als Ehrenbürgerin entgegenzunehmen. Das hat die Stadt Heidelberg am Mittwochabend mitgeteilt.

Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) wird der gebürtigen Heidelbergerin die höchste Auszeichnung der Stadt bei einem Festakt im Heidelberger Rathaus verleihen, heißt es in der Pressemitteilung.

Stadt Heidelberg würdigt ehrenamtliches Engagement von Königin Silvia

Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt Heidelberg zu vergeben hat. Damit würden Personen geehrt, „die sich in hervorragender Weise um ihre Mitmenschen, das Gemeinwohl, um die Stadt und ihr Ansehen verdient gemacht haben“ - all das treffe auf Königin Silvia von Schweden zu, schreibt die Stadt.

Königin Silvia von Schweden besucht im September Heidelberg und Bensheim

"Königin Silvia [ist] eine herausragende internationale Botschafterin ihrer Heimatstadt Heidelberg."

Sie engagiert sich seit Jahrzehnten für ihre Mitmenschen - unter anderem mit der von ihr gegründeten World Childhood Foundation. Seit vier Jahren gibt es auch in Heidelberg ein Childhood-House. Dort bekommen Kinder und Jugendliche Hilfe, die Opfer von Vernachlässigung sowie körperlicher und sexueller Gewalt wurden. Außerdem setzt sie sich für Demenzkranke ein.

Heutige Königin ist in Heidelberg geboren und zur Schule gegangen

Königin Silvia wurde am 23. Dezember 1943 als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren und besuchte dort unter anderem die Elisabeth-von-Thadden-Schule im Stadtteil Wieblingen. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München lernte sie ihren späteren Mann und schwedischen König Carl Gustav kennen.