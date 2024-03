Tanklastzug auf A6 bei Sinsheim umgekippt

per Mail teilen

Der Fahrer eines Tanklastzuges ist am Mittwoch auf der A6 bei Sinsheim von der Fahrbahn abgekommen. Der Anhänger kippte um. Auslöser war vermutlich ein medizinischer Notfall.

Auf der Autobahn 6 zwischen Wiesloch und Sinsheim (beide Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochmorgen ein Tanklastzug umgekippt. Der 62 Jahre alte Fahrer kam in eine Klinik. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war offenbar ein medizinischer Notfall Auslöser für den Unfall. Für die Bergungsarbeiten wurde die rechte Spur der Autobahn in Richtung Heilbronn gesperrt.

Umgekippter Tanklastzug: Ladung offenbar nicht gefährlich

Laut Polizei hatte der LKW einen ungefährlichen Harnstoff geladen. Die Feuerwehr hat den Dieselkraftstoff aus dem Tank der Zugmaschine abgepumpt. Die Bergung dauerte rund sieben Stunden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.