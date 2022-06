Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der am 28. Mai am Bismarckplatz in Heidelberg drei Personen beraubt haben soll. Dabei soll der 27-Jährige einen Jugendlichen durch den Schlag mit einer Flasche verletzt haben. Der mutmaßliche Räuber sitzt bereits wegen eines anderen Deliktes seit dem 2. Juni in Untersuchungshaft.