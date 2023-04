Mannheimer Wandkunst gibt's jetzt als Briefmarke. Das Mural des Hamburger Künstler-Duos "Low Bros" ist Teil der Sonderpostwertzeichen-Serie "Street Art" und ab 6. April zu kaufen.

Ein haushohes, großflächige Wandgemälde geschrumpft auf die Größe einer Briefmarke zur Frankierung von Standardbriefen. Das ist mit dem ersten Mannheimer Mural "New Wave" passiert, das 2017 im Rahmen des Open Urban Art Museums "Stadt.Wand.Kunst" in Mannheim entstanden ist. Das Original prangt an der Häuserwand in F5 der Quadratestadt.

Das Mannheimer Mural "New Wave" gibt es jetzt als Briefmarke. SWR

Kunst im Kleinformat für 85 Cent

Den Mittelpunkt des Murals bildet die stilisierte Darstellung eines Wolfskopfes, der eine reflektierende Sonnenbrille trägt und den Menschen im digitalen Zeitalter personifiziert. Das Hintergrundraster aus Rauten mit vertikalem Farbverlauf soll sich auf die Quadratestadt beziehen und an die Vergangenheit mit strukturiertem Lebensstil erinnern.

Die Künstler: Hamburger Duo "Low Bros"

Für das Mural verantwortlich sind die aus Hamburg stammenden Brüder Christoph und Florin Schmidt. Ihre Kunst findet man mittlerweile weltweit auf zahlreichen Ausstellungen und ehemals grauen Hauswänden. Im Mittelpunkt ihrer Werke stehen in geometrischen Formen dargestellte Tierfiguren mit menschlichen Zügen. Ihre Kunst ist beeinflusst von Elementen der Pop-, Internet- und Gameskultur unterschiedlicher Epochen. Seit 2009 sind "Low Bros" in der Szene aktiv.

"Wir freuen uns sehr, dass das Mural der "Low Bros" nun nicht nur in Mannheim, sondern auch auf einer Briefmarke der Deutschen Post zu sehen ist – und damit durch ganz Deutschland reisen wird."

Die Stadt als Leinwand in Mannheim

Graue Mauern mutieren zu bunten, haushohen Riesen-Kunstwerken. Street Art und Urban Art prägen weite Teile des öffentlichen Raums. Einer der größten deutschen Hotspots ist Mannheim. Dafür verantwortlich ist "Stadt.Wand.Kunst".

Leute, es ist soweit! Ein Mural von STADT.WAND.KUNST hat es auf eine Sonderbriefmarke der Deutsche Post geschafft: "New...Posted by Stadt.Wand.Kunst on Wednesday, April 5, 2023

Das Ganze ist ein Projekt der Alten Feuerwache Mannheim, der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG und Montana Cans in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim. Seit 2013 sind 44 Murals entstanden. Aktuell existieren noch 38 in der Mannheimer Innenstadt, Neckarstadt, Wohlgelegen, Vogelstang und Franklin.