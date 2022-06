SPD nominiert eigenen OB-Kandidaten

Die Heidelberger SPD tritt mit einem eigenen Kandidaten bzw. einer Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl im November an. Die parteiinterne Findungskommission habe eine, so wörtlich, „junge, verlässliche und dynamische Alternative“ gefunden, heißt es in einer Mitteilung. Die betreffende Person soll am 22. Juni vorgestellt werden. Bislang haben vier Bewerber ihre Kandidatur angekündigt, darunter der parteilose Amtsinhaber Eckart Würzner und die Heidelberger Grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.