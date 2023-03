Die „24 Stunden von Le Mans“ sind das bedeutendste Automobilrennen der Welt. Mercedes-Benz, Porsche, Audi und BMW stehen in den Siegerlisten. Auch Ferrari, Bentley und andere namhafte Marken sind erfolgreich am Start gewesen. Zum 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr erinnert das Technik Museum in Sinsheim an die Geschichte dieses klassischen Langstreckenrennens.

