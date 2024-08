per Mail teilen

Die Schuhfirma Gero Mure ist nach der Corona-Pandemie in wirtschaftlicher Schieflage. Das hat die zuständige Insolvenzverwalterin am Donnerstag mitgeteilt.

Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Familienunternehmen Gero Mure - mit insgesamt 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sechs verschiedenen Standorten. Die Schuhläden gibt es in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Baden-Baden. Nun hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb laufe aber "uneingeschränkt weiter", heißt es von der vorläufigen Insolvenzverwalterin in einer Mitteilung.

Die Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden sind bis Ende September durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert, so die Verwalterin weiter. Sie versucht nach eigenen Angaben den Geschäftsbetrieb weiter zu stabilisieren und eine Zukunftslösung für das Unternehmen zu finden.

Der Inhaber von Gero Mure, Alexander Seppel, begründet die Insolvenz mit den Folgen der Corona-Pandemie und stark gestiegenen Materialpreisen in Kombination mit der Zurückhaltung der Kundschaft. Auch der monatelange Umbau auf den Mannheimer Planken sowie der Online-Handel hätten sich auf den Umsatz ausgewirkt.