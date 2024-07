Oberleitung fällt auf S-Bahn

per Mail teilen

In Heidelberg ist eine S-Bahn evakuiert worden. Am Haltepunkt Südstadt/Weststadt war ein Tragseil gerissen. Dadurch fiel die Oberleitung auf die S-Bahn. Es gab keine Verletzten.

Am Montagmorgen hat es am Bahnhof Südstadt/Weststadt einen Oberleitungsschaden gegeben. Die Oberleitung stürzte auf eine S-Bahn. Diese musste evakuiert werden. Die Bahnstrecke zwischen Heidelberg und Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) war wegen der Reparaturarbeiten gesperrt, nur ein Gleis konnte laut Deutscher Bahn befahren werden. In der Folge kam es zu Ausfällen und Verspätungen.

Knapp 80 Menschen mussten die S-Bahn verlassen

Am Bahnhof Heidelberg Südstadt/Weststadt ist am Montagmorgen ein Tragseil gerissen, das die Oberleitung in Position hält. Die Oberleitung fiel auf eine fahrende S-Bahn, diese blieb dann stehen. Die Mitarbeitende der Deutschen Bahn stellten den Strom ab und erdeten die Oberleitung. Dann konnten die knapp 80 Fahrgäste aus der S-Bahn gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Warum das Tragseil gerissen ist, ist laut Deutscher Bahn noch unklar.

Die Reparaturarbeiten dauerten bis zum frühen Abend. Zwischen Heidelberg und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) fuhr ein Ersatzverkehr mit Bussen. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen.