In Teilen des Rhein-Neckar-Kreises sowie in Teilen der Städte Mannheim und Heidelberg war am Montagvormittag die Rufnummer 19222 vorübergehend nicht erreichbar. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist die entsprechende Warnung inzwischen wieder aufgehoben. Unter der 19222 kann die Integrierte Leitstelle für Notrufe und Krankentransporte angerufen werden. Eine Ursache für den zwischenzeitlichen Ausfall nannte die Kreisverwaltung nicht.