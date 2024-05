Am Sonntagvormittag ist in Neckarbischofsheim eine Museumsbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Eine Person hat sich nach Angaben der Polizei dabei leicht verletzt.

An einem Bahnübergang in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntag ein Auto mit einer Museumsbahn zusammengestoßen. Bei der Bahn handelt es sich um einen Schienenbus der Krebsbachtalbahn. Das hat der Vorsitzende des gleichnamigen Fördervereins in Neckarbischofsheim, Michael Hirth, auf Anfrage des SWR bestätigt. Er saß während des Zusammenstoßes als Begleiter im Zug. Nach seiner Auskunft hatte der Autofahrer ein Rotlicht an dem unbeschrankten Bahnübergang missachtet.

Autofahrer leicht verletzt

Der Fahrer des Autos, das mit der Bahn kollidiert ist, ist laut Polizei nur leicht verletzt worden. Die vier Personen, die zum Unfallszeitpunkt mit der Bahn unterwegs waren, sind nach ersten Informationen unverletzt geblieben.

Bahn der Krebsbachtalbahn ist mit Auto zusammengestoßen Einsatz-Report24

Die Krebsbachtalbahn pendelt an Sonn- und Feiertagen auf 17 Kilometern zwischen Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) und Neckarbischofsheim. Wann sie wieder einsetzbar ist, ist nach Angaben des Fördervereins-Vorsitzenden Michael Hirth noch unklar. Die Bahn sei zwar nicht sehr stark beschädigt, allerdings sei es schwierig, Ersatzteile für den historischen Zug zu bekommen.