Enttäuschung für Mannheimer Nationaltheater: Ersatzspielstätte wird nicht rechtzeitig fertig

Hiobsbotschaft für das Mannheimer Nationaltheater. Die Ersatzspielstätte in einem ehemaligen Kino des früheren US-Kasernengeländes Franklin im Norden der Stadt wird nicht rechtzeitig fertig. Das Alte Kino sollte im kommenden Dezember als Ersatzbühne für das Mannheimer Schauspiel in Betrieb genommen werden. Doch die Städtische Projektentwicklungsgesellschaft hat nun angekündigt, dass eine Eröffnung frühestens im ersten Quartal 2023 möglich sein wird. Als Gründe dafür wurden Materialknappheit, Lieferschwierigkeiten und statische Probleme am Gebäude genannt. Damit ist der Spielplan für das Schauspiel des Mannheimer Nationaltheaters für den kommenden Herbst und Winter überholt. Das Haus am Goetheplatz schließt am 30. Juli für mindestens fünf Jahre, um für über 300 Millionen Euro Baukosten saniert zu werden.