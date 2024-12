Mann stirbt bei Brand eines Einfamilienhauses in Limbach

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Limbach im Odenwald ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr kämpften am Sonntag stundenlang gegen die Flammen im Haus, das Feuer hatte sich am Vormittag rasend schnell ausgebreitet. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte dann die Leiche eines Mannes - der Bewohner des Hauses, er konnte nach Angaben der Feuerwehr nur tot aus den Wohnräumen geborgen werden. Seine Frau blieb unverletzt. Sie war am Morgen beim Gottesdienst. Die Gemeinde kümmert sich nun um ihre weitere Betreuung. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.