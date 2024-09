per Mail teilen

Ein 61-jähriger Mann ist in Waldbrunn verhaftet worden, weil er versucht haben soll, einen anderen Mann zu überfahren.

Der 61-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, nachdem er am frühen Samstagmorgen in Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) versucht haben soll, einen 43-Jährigen zu überfahren und dessen Auto anzuzünden. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Vermutlich Streit auf dem Fest

Nach einem Fest des örtlichen Schützenvereins wollte der 43-Jährige gegen 6:30 Uhr zu seinem Fahrzeug gehen, wo er auf den 61-Jährigen traf. Vermutlich sei es bereits auf dem Fest zu einem Streit gekommen, der nun beim erneuten Aufeinandertreffen der beiden in einem Handgemenge endete, schreibt die Polizei.

In dessen Verlauf rammte der Ältere, der die ganze Zeit am Steuer seines Wagens gesessen hatte, den Jüngeren zunächst mit der Front seines Autos und versuchte dann, den 43-Jährigen zu überfahren. Dieser sei bei dem Angriff nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Lunte im Kraftstofftank

Am Kraftstofftank des Autos des Angegriffenen wurde zudem eine nicht vollständig abgebrannte Lunte gefunden. Deshalb bestehe der Verdacht, dass der 61-Jährige versucht hatte, das Fahrzeug seines Kontrahenten in Brand zu setzen. Der 61-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einem Haftrichter vorgeführt. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.