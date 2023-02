per Mail teilen

Eigentlich hätte die Interessengemeinschaft noch mal drei Wochen Zeit gehabt, um die nötigen 600 Unterschriften einzusammeln. Nun könne man bereits jetzt die Übergabe der Liste an die Gemeinde planen.

Sollte beim Abgleich mit dem Wählerverzeichnis alles in Ordnung sein, ist das Thema Umgehungsstraße wieder auf dem Tisch, obwohl der Hirschberger Gemeinderat im Dezember letzten Jahres entschieden hatte, das langjährige Projekt endgültig fallen zu lassen. Weil es zu teuer und nicht mehr zeitgemäß sei. Die Interessengemeinschaft will diesen Beschluss wegen der hohen Verkehrsbelastung nicht hinnehmen. Sie strebt einen Bürgerentscheid darüber an, ob die Gemeinde ein Genehmigungsverfahren für den Bau einer Umgehungsstraße einleiten muss oder nicht. Die geschätzten Planungskosten: 450.000 Euro.