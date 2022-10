per Mail teilen

Das 71. Internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg geht dieses Jahr vom 17. bis zum 27. November. Am Freitag wurde das Programm vorgestellt.

Insgesamt präsentiert das Internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg (kurz IFFMH) 65 Langspielfilme aus 41 Ländern - etwa aus der Ukraine, Tunesien, Sudan oder Australien. Darunter sind laut Festivaldirektor Sascha Keilholz fast dreißig Filme, die zum ersten Mal in Deutschland gezeigt werden.

Herzstück des Festivals: Die Suche nach neuen Regie-Talenten

Im Mittelpunkt des Festival steht der dotierte Wettbewerb "On the Rise", bei dem 16 Filme junger Nachwuchsregisseurinnen und -regisseure um den Preis für den besten Newcomer-Film konkurrieren. Außerdem gibt es weitere Filmreihen. Beispielsweise eine Retrospektive über das Thema Mode im Film oder eine Kinderfilmreihe.

Filme werden in den Kinos von Mannheim und Heidelberg gezeigt

Sämtliche Festivalfilme werden in den Kinos der beiden Festivalstädte gezeigt, darunter das Cinemaxx oder das Atlantis in Mannheim und das Luxor oder das Kino im neuen Karlstorbahnhof in Heidelberg. Nach vielen Filmvorführungen sind auch Gespräche mit den Filmschaffenden geplant.