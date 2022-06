Hotelier des Jahres: Caroline von Kretschmann

Die Geschäftsführerin des Europäischen Hofs in Heidelberg, Caroline von Kretschmann, ist zum Hotelier des Jahres ernannt worden. Die Auszeichnung der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung gilt in Fachkreisen als eine der höchsten Ehrungen. Bei der Auszeichnung im Europapark Rust sagte von Kretschmann, sie sei gerührt und stolz. Ihr Dank ging vor allem an das Team des Europäischen Hofs und dessen Einsatz für das familiengeführte Traditionshaus. Die Jury betonte vor allem von Kretschmanns Rolle als "Stimme der Branche“, die weit über das Gastgewerbe hinaus gehört werde. Von Kretschmann leitet das Luxushotel, dessen Ursprung bis ins Jahr 1865 reicht, in vierter Generation.