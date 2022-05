Die Sanierungsarbeiten an und in der denkmalgeschützten Grundschule in Mosbach-Diedesheim (Neckar-Odenwald-Kreis) sind laut Stadt beendet. Am Freitag wird die sanierte Schule im Rahmen einer Feierstunde offiziell an die Schulgemeinschaft übergeben. In der 120 Jahre alten Schule wurden in drei Jahren unter anderem Fenster, Dach, Fassade, Turnhalle und Pausenhof erneuert oder umgestaltet. Gesamtkosten laut Stadt: Rund 4,1 Millionen Euro.