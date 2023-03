Ab in den Urlaub heißt es für einige Gartenzwerge ab diesem Freitag. Im Schwetzinger Schlossgarten startet die Gartenzwergparade. Besitzer können ihre Gartenzwerge bis Sonntag dort zur Schau stellen.

Wer seinen Gartenzwerg aus dem eigenen Garten in einen Kurzurlaub schicken möchte, kann ihn an diesem Wochenende in den Schlossgarten in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) schicken. Vom 3. bis 5. März findet dort zum zweiten Mal die Gartenzwergparade statt. Besitzer können ihre Figuren in den kurfürstlichen Gärten zur Schau stellen.

Jeder zur Parade angemeldete Gartenzwerg erhält eine Meldezahl und eine detaillierte Beschreibung, damit er bei Abholung auch wieder in die richtigen Hände gerät. Die Größe der Zwerge muss zwischen 5 und 150 Zentimetern liegen. Außerdem haben alle Besucherinnen und Besucher, die ihren Gartenzwerg zur Parade anmelden, freien Eintritt in den Schlossgarten.

"Die Zwerge sollten nur nicht aus essbarem Material sein. Sonst könnten sie von den Tieren angeknabbert werden."

Die besten Expemplare werden prämiert

Am Ende der Parade sollen fünf ausgewählte Exemplare prämiert werden. Eine Jury wird die Gartenzwerge in fünf Kategorien küren: skurril, schön, liebevoll, frech und originell. Zu gewinnen gibt es insgesamt fünfmal zwei "Schlosscards".