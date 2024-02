Für eine Autofahrerin war es ein Schock: Mitten auf der Autobahn bei Mannnheim seilte sich direkt über ihr eine Spinne ab. Die Frau flüchtete aus ihrem Wagen und rief die Polizei.

Am Samstagabend - kurz vor Mitternacht - hat eine Spinne eine Autofahrerin so sehr erschreckt, dass die Frau angehalten und die Polizei gerufen hat. Die Autofahrerin wollte am Autobahnkreuz Mannheim von der A656 auf die A6 in Richtung Frankfurt fahren, als sie das Tier bemerkte. Die Spinne soll sich direkt über ihrem Kopf abgeseilt haben. Laut Polizei geriet die Frau dadurch so in Panik, dass sie auf den Standstreifen fuhr und aus dem Wagen sprang. Als sie die Spinne nicht selbst verjagen konnte, wusste sie sich nicht anders zu helfen und rief die Polizei.

Mannheimer Beamte setzen Polizeihund ein

Kurze Zeit später trafen zwei Polizisten ein. Sie konnten das Tier allerdings nicht mehr finden. Laut Polizei versteckte sich das Tier offenbar in einer der Ritzen und Spalten des Autos. Die Beamten holten daraufhin einen Polizeihund zur Hilfe, der die Spinne allerdings auch nicht finden konnte.

Freunde müssen Frau vor Spinne retten

Weil die Frau ihr Auto nicht mehr selbst nach Hause fahren wollte, kamen Freunde mit einem zweiten Auto zu Hilfe. Ein laut Polizei "besonders tapferer Bekannter" fuhr das Auto samt Spinne nach Hause.