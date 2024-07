Ersatzverkehr am Mannheimer Hauptbahnhof gut angelaufen

Die Bahn hat sich gut vorbereitet: Am Mannheimer Hauptbahnhof sind viele Servicekräfte der Deutschen Bahn unterwegs, um den Reisenden zu sagen, wo sie hinmüssen. Oft ist das aber gar nicht nötig, denn an mehreren Stellen wurden große Infotafeln aufgestellt, die bei der Orientierung helfen. Linien auf dem Boden zeigen den Weg zu den Ersatzbussen, in die man umsteigen muss, wenn man zum Beispiel zum Frankfurter Flughafen fahren will. Auch wenn die Situation heute Vormittag entspannt ist: Bei der Bahn geht man davon aus, dass sich die Situation zu Beginn der baden-württembergischen Sommerferien ab dem 25. Juli verschärfen könnte. Die Generalsanierung der rund 70 Kilometer langen Riedbahnstrecke wird nach Angaben der Bahn fünf Monate dauern. Sie soll rund 1,3 Milliarden Euro kosten.