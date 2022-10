Besuchermesse rund um E-Mobilität auf dem Hockenheimring

Das Thema E-Mobilität wird immer wichtiger. Bei einer Besuchermesse in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) konnte man sich am Wochenende darüber informieren - und die Fahrzeuge ausprobieren.

Lohnt sich in diesen Zeiten noch der Umstieg auf ein E-Auto? Was ist die richtige Lösung für mich? Welches Lade-Modell ist empfehlenswert? Womit spare ich am meisten Geld? Das waren einige der Fragen, die an diesem Wochenende bei der E-Mobilitätsmesse "E4-Testival" auf dem Hockenheimring beantwortet wurden.

E-Fahrzeuge auf der Formel 1 Rennstrecke ausprobieren

E-Autos, E-Bikes, E-Karts, E-Scooter, E-Transporter - Registrierte Besucher konnten auf der Formel 1 Rennstrecke Fahrzeuge aller Art testen. Denn im Mittelpunkt der Messe stand die Möglichkeit, die Fahrzeuge selbst zu fahren und sie gründlich kennen zu lernen.

"Ich bin vorher wirklich noch nie E-Auto gefahren und diese Ruhe die man dabei hat, das ist super"

Frau testet ein E-Auto auf dem Hockenheimring SWR

Zahlreiche Hersteller vertreten

Vertreten waren vor allem viele Automobilhersteller, aber auch Produzenten von E- und Lastenbikes. Bei der Messe auf dem Hockenheimring wurden zudem Ladelösung für den privaten und öffentlichen Bereich vorgestellt. Außerdem gab es Vorträge über Technik, Finanzierung und konkrete Lösungen für den persönlichen Bedarf.

Rund 9.000 Besucher

Am gesamten Wochenende besuchten nach Angaben der Organisatoren rund 9.000 Menschen die Messe und probierten unterschiedliche Möglichkeiten der E-Mobilität aus. Nach einer zweijährigen Corona Pause hatte die Messe am Freitag mit einem Tag für Fachbesucher gestartet. Dabei kamen vor allem Vertreter von Kommunen und Unternehmen, die überlegen ihre Fahrzeugflotte auf E-Antriebe umzustellen.