Protest gegen AfD-Bürgerdialog in Osterburken

In Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis haben am Freitagabend zahlreiche Menschen gegen die AfD demonstriert. Die Partei hatte zum Bürgerdialog in die Baulandhalle eingeladen.

Rund 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten die Veranstalter angemeldet, es kamen mehr als doppelt so viele: In Osterburken haben am Freitagabend zahlreiche Menschen gegen eine Veranstaltung der AfD demonstriert. In der Osterburkener Baulandhalle hatten die AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum aus dem Bundestagswahlkreis Odenwald-Tauber, sowie Karsten Hilse (Bautzen) und Dirk Spaniel (Stuttgart) zum Bürgerdialog eingeladen. Vor der Halle demonstrierten schließlich rund 300 Menschen lautstark.

Der Demonstrationszug unter dem Motto "Den Rechten keinen Raum" war schon anderthalb Stunden vor Beginn der Veranstaltung am Bahnhof in Osterburken gestartet und hatte sich mit Transparenten, Trommeln und Sprechchören quer durch die kleine Römerstadt bewegt. Der Zug endete an der Baulandhalle mit einer Kundgebung.

Polizei: Keine Zwischenfälle

Zu der Gegendemonstration hatten zehn Organisationen aufgerufen, unter anderem SPD und Grüne, IG Metall und der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie regionale Aktionsgruppen. Nach Angaben der Polizei kam es während der Demonstration zu keinen Auseinandersetzungen oder Zwischenfällen.

Mit den Bürgerdialog-Veranstaltungen will die AfD nach eigenen Angaben Bürgern in ganz Deutschland ermöglichen, mit AfD-Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen.