Tageshospiz Ilvesheim: Gemeinschaft und Geborgenheit für schwerkranke Menschen

In ganz Baden-Württemberg gibt es nur zwei Tageshospize - eins davon in Ilvesheim. Dort werden Menschen betreut, die unheilbar krank sind, aber noch zu Hause leben möchten.

Das Tageshospiz in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist etwas ganz Besonderes. Dort finden unheilbar kranke Menschen etwas, das ihnen tagsüber, wernn ihre Angehörigen bei der Arbeit sind, oft fehlt: Gemeinschaft und Geborgenheit. In ganz Baden-Württemberg gibt es nur zwei Einrichtungen dieser Art - beide in der Rhein-Neckar-Region. Seit Anfang März hat das neue Tageshospiz in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) geöffnet, das Tageshospiz in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gibt es seit rund 15 Monaten. Die Bilanz fällt positiv aus.