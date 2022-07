Großeinsatz nach Unfall: Linienbus prallt in Heidelberg in Hauswand

In Heidelberg-Ziegelhausen ist am Mittwochnachmittag ein Linienbus in ein Haus geprallt. 18 Menschen wurden verletzt. Der Fahrer hatte den Bus kurz zuvor verlassen.

Der Unfallzeitpunkt führerlose Bus war Polizeiangaben von der Straße aus Richtung Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) nach Heidelberg von der Strecke abgekommen und in Heidelberg-Ziegelhausen gegen eine Hauswand geprallt. 18 Personen wurden verletzt, davon eine Person schwer. Die Bergung soll noch bis in den frühen Abend dauern. Busfahrer war an Haltestelle ausgestiegen Nach Polizeiangaben war der Fahrer des Gelenkbusses an der abschüssigen Bushaltestelle "Grüner Baum" wegen eines Defekts an einer der hinteren Einstiegstüren aus seinem Fahrzeug gestiegen. Der Bus rollte dann die Straße herunter - aus "unbekannten Gründen", wie es heißt. "Über den Gesundheitszustand des Busfahrers liegen uns derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Nach so einem Unfall steht er mit Sicherheit unter Schock." Der Bus prallte nach einigen Metern führerloser Fahrt zunächst gegen eine Mauer und im weiteren Verlauf in die Mauer des Hauses in der Wilhelmsfelder Straße. Außerdem wurden zwei Autos beschädigt. "In dem Gebäude saß eine junge Frau mit ihrem Kind auf dem Sofa. Sie wurde von dem Bus auf ihrer Couch durchs Wohnzimmer geschoben. Der Bus steckt in dem Gebäude fest." Acht Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert Acht Verletzte kamen nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungskräfte mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Eine schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bei dem Busunfall in Heidelberg wurden mehrere Menschen verletzt. SWR Statiker prüfen Haus in Heidelberg-Ziegelhausen Zahlreiche Rettungskräfte und die Feuerwehr waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die L 596 zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Peterstal ist noch gesperrt. Statiker überprüfen das beschädigte Haus. Beamte der Polizei haben am Nachmittag mit einer Spezialkamera Bilder gemacht, um den Unfall zu rekonstruieren. #Heidelberg-#Ziegelhausen: Schwerer #Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses - 18 Personen verletzt, davon mindestens eine Person schwer - #Vollsperrung #L596 zwischen #Wilhelmsfeld und #Ziegelhausen https://t.co/w52XHuij6K