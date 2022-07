Arzt wegen illegalen Betäubungsmittelrezepten angeklagt

Ein Arzt aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll ohne medizinsche Gründe Betäubungsmittel wie Cannabis verschrieben haben - dafür muss er sich am Amtsgericht Weinheim verantworten. Dem Arzt wird vorgeworfen, dass er in zahlreichen Fällen Betäubungsmittel verschrieben habe, obwohl keine medizinischen Voraussetzungen dafür vorgelegen hätten. Später sei er dazu übergegangen, unter Missbrauch seiner Stellung als Arzt, Betäubungsmittelrezepte auszustellen, ohne die Patienten vorher zu untersuchen, ob Cannabis bei ihrer Behandlung förderlich sei. Er soll von den Abnehmern Bestellungen per Textnachrichten angenommen haben und auch die Auswahl der Betäubungsmittel sollen die Abnehmer selbst bestimmt haben, so die Anklage. Der Strafrahmen dafür reicht von einer Geldstrafe bis maximal fünf Jahre Gefängnis.