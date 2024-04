Anklage gegen Mann aus dem Kreis Bergstraße

per Mail teilen

Der Mann aus einem kleinen Ort im Kreis Bergstraße soll Mitglied der

Gruppe „Vereinte Patrioten“ gewesen sein. Fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe sind bereits seit knapp einem Jahr vor dem Oberlandesgericht Koblenz angeklagt. Sie sollen unter anderem einen großen Stromausfall und die Entführung Lauterbachs geplant haben. Außerdem sollen sie vorgehabt haben, den Weg für eine neue Verfassung nach Vorbild des Deutschen Reiches zu bereiten. Der 61-Jährige soll unter anderem an Treffen der Gruppe teilgenommen und sich dazu bereit erklärt haben, an der geplanten Entführung mitzuwirken. Außerdem soll er zugesagt haben, seine Garage für die Lagerung von Waffen bereitzustellen. Der 61-Jährige sitzt seit Oktober 2023 in Untersuchungshaft.