Sperrung der A6 zwischen Walldorf und Hockenheim aufgehoben

Die A6 war am Freitag zwischen dem Kreuz Walldorf und der Raststätte Hockenheim-Ost (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere Stunden lang gesperrt. Ein Lastwagen hatte Kraftstoff verloren.

Die Autobahn in Richtung Mannheim ist nach einem Zwischenfall mit einem Lkw am Freitagmorgen wieder frei. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, löst sich auch der Stau allmählich auf, der sich nach der Sperrung gebildet hatte.

Nach derzeitigem Stand kollidierte ein Lkw gegen 6 Uhr mit einem auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteil. Hierdurch wurde der Tank des Lkw aufgerissen, wodurch mehrere hundert Liter Kraftstoff auf die Fahrbahn austraten.

Vollsperrung der A6 in Richtung Mannheim bis zum Nachmittag

Die Reinigungsarbeiten dauerten bis zum frühen Nachmittag.So lange blieb die A6 in Richtung Mannheim gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

Die Hintergründe für das Unfallgeschehen werden derzeit noch näher ermittelt. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei in Walldorf melden.