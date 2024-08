A6 nach Schwertransport-Panne weiter nur einspurig befahrbar

Bei dem Schwertransport mit einem 90 Tonnen schweren Bohrkopf für Tunnelarbeiten war am späten Mittwochabend eine Achse gebrochen. Dabei hatten Teile des Aufliegers auch die Fahrbahn beschädigt. Die Achse konnte gestern im Laufe des Tages notdürftig repariert werden, mittlerweile ist der Transport weg. Jetzt muss aber noch die Fahrbahn so saniert werden, dass der verkehr gefahrlos darüberrollen kann. Das soll am Morgen geschehen, so die Polizei. Bis dahin ist die A6 vor der Anschlußstelle Schwetzingen/Hockenheim nur einspurig befahrbar. Der Verkehr werde auf der linken Spur vorbei geleitet.