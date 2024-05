Die Wahlberechtigten haben am 9. Juni in Baden-Württemberg einiges zu tun: neben der Europawahl finden die Kommunalwahlen statt, die Wähler müssen also sich durch endlos lange Listen arbeiten. Mancherorts taucht da auch politische Prominenz auf: SPD-Landeschef Stoch kandidiert für den Kreistag in Heidenheim, FDP-Fraktionschef Rülke tritt in Pforzheim wieder für den Gemeinderat an.