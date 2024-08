Einige Autofahrer könnten sich künftig über sinkende Versicherungsbeiträge freuen. Denn die Regionalklassen wurden neu eingestuft. Doch nicht alle haben Glück.

Jedes Jahr bewerten die Autoversicherer das Unfallrisiko neu. Aus diesem Grund könnten die Versicherungsbeiträge für viele Menschen in Baden-Württemberg bald sinken. Denn in einigen Zulassungsbezirken haben sich die sogenannten Regionalklassen für Haftpflicht-, Voll- und Teilkaskoversicherungen verbessert. Das zeigt die neue Regionalstatistik des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. In manchen Bezirken wird es künftig aber teurer werden.

Neue Regionalklassen wirken sich auf Teil- und Vollkaskoversicherungen aus

Durch die neuen Regionalklassen könnten künftig mehr als 1,4 Millionen Kaskoversicherte in Baden-Württemberg profitieren, unter anderem in den Zulassungsbezirken Ulm, Reutlingen, Ravensburg sowie im Bodensee- und Alb-Donau-Kreis. Schlechter sieht es bei Vollkaskoversicherten in den Bezirken Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Karlsruhe/Land und Lörrach aus. Diese wurden schlechter eingestuft als noch im Vorjahr.

Bei den Teilkaskoversicherungen bleiben die Klassen in sämtlichen Bezirken gleich. Für mehr als 3,3 Millionen Kaskoversicherte ändert sich somit nichts.

Anders sieht es bei den Kfz-Haftpflichtversicherungen aus. Für knapp eine halbe Million Autofahrer könnte die Versicherung künftig teurer werden. Betroffen sind die Bezirke Esslingen/Neckar, Freiburg/Breisgau, Neckar-Odenwald-Kreis und Sigmaringen. Besser eingestuft wurden hingegen die Bezirke Baden-Baden, Karlsruhe/Land und der Ortenaukreis.

Regionalklassen: Schäden bestimmen Einstufung

Die Schadensbilanzen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland werden jährlich neu berechnet. Je höher die Unfallschäden eines Bezirkes waren, desto schlechter wird dieser eingestuft. Dabei ist nicht relevant, wo der Schaden verursacht wurde, sondern wo das Fahrzeug registriert ist. Die beste Bilanz in Baden-Württemberg hatte demnach der Hohenlohekreis. Der Zulassungsbezirk Pforzheim schnitt am schlechtesten ab.

Die Regionalklassen sind für die Versicherer eines von vielen Tarifmerkmalen. Ob die Kosten durch die neuen Regionalklassen sinken, hängt vom Versicherer ab. Außerdem ist die Regionalstatistik für die Versicherer unverbindlich. Laut GDV gilt allerdings: Je besser die Regionalklasse eingestuft ist, desto günstiger wirkt es sich auf die Beiträge aus. Sie können diese ab sofort für Neuverträge oder ab dem nächsten Versicherungsjahr für Bestandsverträge verwenden. Wie genau die einzelnen Bezirke eingestuft wurden, kann auf der GDV-Website nachgesehen werden.

Insgesamt haben in Baden-Württemberg 5,9 Millionen Menschen eine verpflichtende Kfz-Haftpflichtversicherung. Rund 5,2 Millionen von ihnen auch eine freiwillige Voll- oder Teilkaskoversicherung.