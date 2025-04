Das Oberhaupt der katholischen Kirche starb am Montag im Alter von 88 Jahren, wie der Vatikan mitteilte. Vertreter aus Kirche und Politik in BW würdigen die Arbeit des Papstes.

Papst Franziskus ist am Montagmorgen um 7:35 Uhr gestorben. Das teilte der Vatikan in einer Videobotschaft mit. Jorge Mario Bergoglio - so der bürgerliche Name - wurde 88 Jahre alt. Er war der zweitälteste Papst der Geschichte und Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken.

Letzten Segen am Ostersonntag gespendet

Der im Februar an einer schweren Lungenentzündung erkrankte Papst hatte sich noch am Vortag den Gläubigen gezeigt und den Segen Urbi et Orbi gespendet. Er war aber noch stark von seiner Krankheit gezeichnet und hatte Mühe beim Sprechen. Anschließend ließ er sich noch mit dem Papamobil durch die Menge der Gläubigen fahren.

Als Nachfolger von Benedikt XVI. war Franziskus seit März 2013 im Amt. Er war der 266. Papst der katholischen Kirche und erster Jesuit und Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri. "Der Bischof von Rom, Franziskus, ist in das Haus des Vaters zurückgekehrt", sagte Kardinal Kevin Farrell in einer Liveübertragung aus der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta. "Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet. Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere zugunsten der Ärmsten und Ausgegrenzten."

Lunge war schon immer Schwachstelle

Der Papst hatte in den vergangenen Jahren mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme zu kämpfen und musste unter anderem einen Rollstuhl nutzen. Schon als jungem Mann waren dem gebürtigen Argentinier wegen einer Infektion Teile des rechten Lungenflügels entfernt worden. Im Winter war der Papst deshalb anfällig für Atemwegserkrankungen. Immer wieder litt er an Bronchitis und im vergangenen Winter auch schon einmal an einer Lungenentzündung.

In seiner Amtszeit hatte sich Franziskus Menschen am Rande der Gesellschaft zugewandt und die Bischöfe immer wieder zur Bescheidenheit und Demut aufgerufen - ganz im Sinne seines Namenspatrons Franz von Assisi (1181 bis 1226). In manchen Fragen wie bei Kirchenreformen galt Franziskus als progressiv, in anderen wie dem Zölibat wiederum als konservativ. Im Laufe seines gut zwölfjährigen Pontifikats machte er sich einige hohe Geistliche zu Feinden.

Ein manchmal unbequemer Papst

Beanstandet zu werden sei zwar unbequem, aber das sei besser, als wenn Kritik unter der Decke gehalten werde, sagte Franziskus im Jahr 2023: "Um der Ruhe willen zieht man es vor, dass sie einen nicht kritisieren", sagte der Papst damals. "Aber ich habe es lieber, dass sie es tun, denn das heißt, dass es Redefreiheit gibt." Kritik , so Franziskus, helfe einem zu wachsen und Dinge zu verbessern.

Papst werden wollte Franziskus nach eigenem Bekunden ursprünglich nicht. Ende 2015 erzählte er bei einer Audienz für Mitglieder katholischer Jugendchöre: "Als ich klein war, habe ich gedacht, dass ich einmal Metzger werde. Das hätte mir gefallen."

Katholische Kirche tief bestürzt

Mit Betroffenheit und tiefer Trauer hat Klaus Krämer, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, auf die Nachricht vom Tod von Papst Franziskus reagiert. "In den zwölf Jahren seines Pontifikats hat Papst Franziskus starke Akzente gesetzt, die noch lange weiterwirken werden“, würdigt Bischof Krämer die prägende Kraft des Verstorbenen. Vom ersten Tag an habe Franziskus so einen neuen Stil in der konkreten Ausübung des Papstamtes geprägt. Vor allem seine persönliche Bescheidenheit und menschliche Nahbarkeit hätten viele Menschen sehr beeindruckt.

Seinen letzten großen Akzent habe Papst Franziskus mit der Ausrufung des Heiligen Jahres 2025 gesetzt, das er unter das Motto "Pilger der Hoffnung" gestellt hat. "Viele Menschen fühlen sich durch diese Initiative des Papstes gerade in einer Zeit sehr bestärkt, die durch zahlreiche Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen als belastend und bedrückend erfahren wird", so Bischof Krämer.

Die katholische Theologin Johanna Rahner aus Tübingen sieht Papst Franziskus kirchenhistorisch in einer bedeutenden Rolle. "Franziskus ist mit Sicherheit ein Papst gewesen, von dem man sagen kann: Die Kirche ist nach seiner Amtszeit dauerhaft anders als sie vorher gewesen ist", sagte Rahner.

Trauer auch in der Politik

Die Co-Vorsitzende der Grünen, Franziska Brantner aus Lörrach, erklärte auf der Plattform X, dass mit Papst Franziskus eine starke Stimme für die Nächstenliebe gegangen sei. "Meine Gedanken sind bei den vielen Gläubigen weltweit, die um [den] Papst trauern", so Brantner.

Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel, die bei der Bundestagswahl für den Wahlkreis Bodensee angetreten war, drückte ebenfalls auf X ihr Mitgefühl aus.

Der designierte Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zeigt sich bestürzt über den Tod des Papstes. "Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit großer Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung."

Auch der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) drückte sein Mitgefühl aus. "Mit Papst Franziskus verlieren die katholische Kirche und die Welt einen Fürsprecher der Schwachen, einen Versöhner und warmherzigen Menschen", sagte Scholz.