Die Landesregierung hat im neuen Doppelhaushalt kein Geld für Lehrer- und Schüler-Laptops eingeplant. Das stößt auf Kritik - die das Kultusministerium zurückweist.

Wie soll es mit der digitalen Austattung an Schulen weitergehen? In dieser Frage fordert der Städtetag Baden-Württemberg Klarheit vom Land. Konkret geht es darum, wer künftig für Laptops für Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften bezahlt. "Es muss eine klare Grundlage geben", fordert Norbert Brugger, Bildungsdezernent des kommunalen Spitzenverbands, in einer Stellungnahme auf SWR-Anfrage. "Alle sind guten Willens. Aber wir können das nicht einfach so durchlaufen lassen."

Kultusministerium: Kommunen in der Pflicht

Hintergrund ist laut Brugger, dass das Sofortausstattungsprogramm für Schüler-Geräte im Rahmen der Corona-Pandemie mit dem auslaufenden Jahr endet. Bund und Land hatten darüber insgesamt 130 Millionen Euro bereitgestellt. Der Städtetag habe bisher noch keine Signale vom Land erhalten, wie es im kommenden Jahr weitergehen soll, so Brugger.

Laptop-Ausstattung an Schulen in BW Durch das Sofortausstattungsprogramm und den "Digitalpakt Schule" wurden laut Kultusministerium 400.000 digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler bereitgestellt (Stand: Ende Juni 2022). Damit kommt rechnerisch ein Endgerät auf etwa drei Kinder. Von den Lehrkräften sind nach Informationen des Kultusministeriums rund zwei Drittel mit einem Endgerät ausgestattet.

Im Entwurf für den Doppelhaushalt der Jahre 2023/2024 ist kein Geld für weitere Schul-Laptops eingeplant. Ein Sprecher des Kultusministeriums verwies gegenüber dem SWR aber darauf, dass die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Geld für die Schulen erhielten. Die Kommunen müssten also Laptops für Schülerinnen und Schüler anschaffen.

Wer übernimmt künftig die Wartung?

Die Ausstattung von Lehrkräften in Baden-Württemberg sei bereits verbessert worden, so der Sprecher weiter. Der Bund hatte im Rahmen einer Zusatzvereinbarung zum "Digitalpakt Schule" 65 Millionen Euro dafür bereitgestellt.

Noch ist aber laut Kultusministerium unklar, wer künftig dafür aufkommt, wenn Lehrkräfte-Laptops gewartet werden müssen. Die Vereinbarung zwischen Kommunen und Land hierzu läuft Ende des Jahres aus. Die sogenannte Gemeinsame Finanzkommission soll nun beraten, wie es weitergeht. Diese besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von Land und Kommunen.

Stuttgart geht bei Lehrer-Laptops in Vorleistung

Am kommenden Montag gibt es laut Finanzministerium das nächste Treffen. Dabei solle aber auch über andere Themen gesprochen werden, sagte ein Ministeriumsprecher dem SWR. Wann Genaueres zur Finanzierung der Schul-Laptops feststeht, sei deshalb noch unklar.

Laut Brugger vom Städtetag Baden-Württemberg gehen manche Städte bereits in Vorleistung, wenn es um die Laptops für Lehrkräfte geht. Als Beispiel nannte er Stuttgart. Eine digitale Schule ohne digitale Lehrer-Geräte mache keinen Sinn, findet er.