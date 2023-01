ZEO Carsharing mit neuer Station in Graben-Neudorf

per Mail teilen

Der Bahnhof in Graben-Neudorf ist eine von vier neuen Stationen, die in diesem Jahr entstehen sollen. Im Lauf des Jahres werden mit Fördermitteln der Europäischen Union und des Landes 37 neue Elektroautos angeschafft und bis zu 30 neue Ladesäulen eingerichtet. Im Endausbau sind für das Carsharing-Projekt 70 Stationen zwischen Sulzfeld und Dettenheim vorgesehen. Neu ist auch der Name: zeozweifrei unterwegs heißt ab sofort ZEO Carsharing. Projektpartner sind neben Gemeinden und Firmen Wirtschaftsförderung und Energieversorgung Bruchsal sowie die Energieagentur des Landkreises. Die Autos können nach Online-Anmeldung über eine App oder über die Bürgerbüros der Gemeinden gebucht werden.