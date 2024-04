Wegegebot im Nationalpark wird teilweise gelockert

Bisher galt im Nationalpark Schwarzwald ein strenges Wege-Gebot. Diese Regeln werden jetzt in den Randzonen gelockert. Und Lockerungen soll es auch für Anwohner geben. Gedacht ist an die Öffnung von derzeit gesperrten Managementwegen, ohne dass sie ausdrücklich als Wanderwege ausgewiesen werden. Die Bürgerinitiative in Hundsbach, die am Montagabend die Nationalpark Leitung zu einer Podiumsdiskussion zu Gast hatte, zeigte sich positiv überrascht. Die Zusagen machten Mut für künftige Verhandlungen, erklärte ein Sprecher dem SWR. Die BI will für ihren Ort, der bei einer Erweiterung komplett vom Nationalpark eingeschlossen wäre, eine Lockerung der Regelungen für die Einwohner erreichen.