Prozessauftakt in Karlsruhe: Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht

Ab heute muss sich ein 58 Jahre alter Mann wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten. Der Angeklagte soll im vergangenen Juni versucht haben, seine Lebensgefährtin zu töten.

Einem 58-jährigen Mann wird versuchter Mord an seiner 53 Jahre alten Lebensgefährtin vorgeworfen. Dafür muss er sich nun vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten.

Polizei: Mit Messer verletzt und gewürgt

Laut Polizei hatte eine Zeugin am 24. Juni 2024 eine schwerverletzte Bewohnerin in einer Gemeinschaftsunterkunft in Neuenbürg im Enzkreis gemeldet. Dabei handelte es sich um die 53-jährige Lebensgefährtin des Mannes. Sie sei mit einem Messer angegangen und gewürgt worden, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Polizei.

Die Frau und der Angeklagte lebten offenbar beide in der Gemeinschaftsunterkunft in Neuenbürg und hatten zum Tatzeitpunkt eine Beziehung.

Mann räumte Angriff ein

Der 58-jährige Mann konnte noch am selben Tag in seinem Zimmer in der Unterkunft widerstandslos festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Polizei hatte er dort den Angriff eingeräumt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ist damals Haftbefehl gegen den 58-Jährigen wegen Fluchtgefahr erlassen worden. Seitdem saß er in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei noch unklar.