Sitzpolster verloren, Auto ausgebrannt

Eine kuriose Ursache hatte einen Autobrand am Montagabend in Schömberg (Kreis Calw) ausgelöst: ein verlorenes Sitzpolster. Das stammte offenbar aus einer Ladung, die ein anderer Wagen auf der Kreisstraße bei Schömberg-Bieselsberg verloren hatte. Nach Angaben der Feuerwehr verklemmte sich das Sitzpolster an der Auspuffanlage eines nachfolgenden Autos und geriet dort sofort in Brand. Die Autofahrerin steuerte den Wagen noch in eine Haltebucht. Sie und zwei mitfahrende Kinder konnten das Fahrzeug gerade noch verlassen, bevor es in Flammen aufging. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern. Das Auto brannte jedoch völlig aus.