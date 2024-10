Unfall: Sperrungen auf A8 bei Pforzheim

Die A8 bei Pforzheim ist in Fahrtrichtung Karlsruhe weiter gesperrt. Nach einem Unfall mit drei LKW am Mittwochfrüh sind die Einsatzkräfte noch mit Bergungsarbeiten beschäftigt. Um kurz nach sechs Uhr heute früh scherte laut Polizei ein Auto im Baustellenbereich von der linken auf die rechte Spur ein und zwang damit einen LKW zum Bremsen. Zwei weitere Sattelschlepper fuhren auf. Verletzt wurde niemand. Zwei LKW können nicht mehr fahren und müssen abgeschleppt werden. Die A8 in Richtung Karlsruhe musste deshalb gesperrt werden. Der Verkehr wird bei Pforzheim-Süd abgeleitet. Letzte freie Ausfahrt ist Heimsheim. Für die Arbeiten musste auch die linke Spur der Gegenfahrbahn gesperrt werden, so dass es auch in der Gegenrichtung zu einem langen Stau kam. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.